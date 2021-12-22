Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за майнеров Monero

Основатель компании SEO Scout Джонни Платт стал жертвой хакеров, добывающих криптовалюту Monero.

https://twitter.com/jonnyplatt/status/1470714901412954112

Неизвестные взломали его учетную запись в Amazon Web Services (AWS) и в течение нескольких недель использовали ее для майнинга. В результате компания выставила Платту счет на $45 000.

Как удалось выяснить, злоумышленники запустили скрипт для майнинга на AWS Lambda. Каждые три минуты он запускал себя на разных установках Lambda и в течение максимально допустимых 15 минут майнил криптовалюту. В совокупности хакеры добыли 6 XMR (около $800).

Платт уверен, что компания Amazon могла засечь мошенников.

"Скрипт представлял собой незашифрованный текстовый файл, и AWS мог запросто найти в нем строки кода, использующиеся в аналогичных атаках, чтобы заподозрить неладное", – написал он.

Спустя несколько дней Amazon ответила на жалобу пользователя и сняла с него все обвинения в виде единовременного исключения.

Напомним, в августе специалисты компании Splunk сообщили о взломе серверов Windows внутри Amazon Web Service, которые использовали для скрытого майнинга Monero посредством десктопной версии мессенджера Telegram.