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Посольство РФ призвало США не перекладывать на Россию вину за эскалацию на Украине

Посольство РФ призвало США не перекладывать на Россию вину за эскалацию на Украине

10:14  Автор: Кристина Стащенко



Посольство России в Вашингтоне, в ответ на заявления Соединенных Штатов об ответственности РФ за эскалацию конфликта на Украине, призвало США не перекладывать вину на других. Об этом сообщается в Twitter диппредставительства. 

Накануне, после выступления министра обороны России Сергея Шойгу на заседании коллегии ведомства, пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс написал в своем Twitter, что, вопреки заявлениям Шойгу, «ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и поддерживающие ее силы, а не Украина или Соединенные Штаты». При этом Прайс не уточнил, какие именно слова российского министра о ситуации на Украине он комментирует.

«Призываем Государственный департамент не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны. А именно принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств», — говорится в ответном сообщении России.


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Ранее Шойгу заявил, что находящиеся в Донецкой области частные военные компании США готовят провокацию с применением химических веществ на востоке Украины. 

Также министр сообщил, что на учениях НАТО отрабатываются разные варианты применения коалиционных группировок против России, задействования внеблоковых государств: Грузии, Молдавии и Украины. 

«Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские вооружённые силы несёт угрозу безопасности, особенно принимая во внимание попытки Киева решить силовым путём проблему Донбасса», — сказал Шойгу.



#США #Украина #НАТО


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По материалам: pnp.ru

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