Правительство России утвердило постановление о проведении пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о проведении пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов (цифровой документ, подтверждающий право на те или иные меры социальной поддержки) стартует в 2022 году. Эксперимент пройдет в Свердловской и Тюменской областях. В его рамках все основные и сопутствующие услуги по реабилитации детей-инвалидов, проживающих в этих регионах, будут предоставляться комплексно и на основании электронного сертификата. В частности, с помощью электронного сертификата можно будет оплатить реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание и пациентов, и их сопровождающих в этих учреждениях. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.

Проект будет реализован поэтапно. С 1 января до 1 июня 2022 года Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти пилотных регионов проведут организационные мероприятия, а со 2 июня 2022 года начнется предоставление самих услуг с помощью электронного сертификата. Услуги будут оказываться в реабилитационных организациях регионов, а также в федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных Минтруду России.

Пилотный проект продлится до конца 2024 года. После этого Минтруд России представит в Правительство России доклад о его результатах и целесообразности его распространения на всей территории страны.