Правительство выделит деньги на закупку транспорта для поставок кислорода в больницы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:41 Автор: Жанна Звягина

Источник: Правительство России

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о государственной поддержке проектов по закупке транспорта для хранения и доставки кислорода в больницы с целью оказания помощи больным коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

С помощью федеральной поддержки планируется приобрести 86 единиц техники на 750 миллионов рублей. Это позволит поддерживать запас медицинского кислорода в больницах на должном уровне для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

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Ранее во вторник на «правительственном часе» в Госдуме глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство держит на особом контроле ситуацию с обеспечением медицинским кислородом в семи регионах. По его словам, пока актуален запрос снабжения больниц кислородом, потребность в котором с начала пандемии выросла более чем в 15 раз. Ещё летом все производственные площадки вывели на предельную нагрузку.

Чтобы в будущем иметь резервы кислорода, правительство всего софинансирует закупки 177 кислородных концентраторов — станций большой мощности для медицинских учреждений 51 региона. По данным Мантурова, в пять из них концентраторы поставят до конца текущего года.

По информации Министерства здравоохранения, сейчас на ИВЛ находятся 4,4 тысячи человек с диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

#коронавирус #транспорт

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