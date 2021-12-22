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Премьер-министр Италии выступил за диалог Евросоюза с Россией

Премьер-министр Италии выступил за диалог Евросоюза с Россией

15:52  Автор: Александр Тараканов



Председатель совета министров Италии Марио Драги считает, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам года, которую транслировал телеканал RaiNews24.

Глава итальянского правительства также отметил, что недавние переговоры между президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедшие по инициативе президента РФ, продемонстрировали его желание развивать диалог, чтобы избежать «непоправимых последствий» в развитии событий.

Цена на газ в Европе закрепилась на исторически высоком уровне


Говоря о новых санкциях в отношении России и, в частности, возможности их введения в газовой сфере, он подчеркнул, что Евросоюз неспособен это делать, так как не обладает «достаточными силами».

Касаясь ситуации на Украине, Драги указал на важность выполнения Минских соглашений.

Ранее глава итальянского правительства подчеркивал, что газопровод «Северный поток — 2» может стать инструментом переговоров между Евросоюзом и Россией, но в случае включения его в «аппарат санкций» это сильно повлияет на стоимость «голубого топлива».


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«Цены на газ будут диктоваться также и геополитическими факторами. В частности, «Северный поток — 2» мог бы стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. Если же ему суждено стать частью аппарата санкций, в чём, мы надеемся, не будет надобности, влияние на цену на газ будет очень резким», — сказал он, обращаясь к сенаторам.



#ЕС #Италия #газ


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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