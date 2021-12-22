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Президент РФ подписал закон о расширении полномочий полиции

Президент РФ подписал закон о расширении полномочий полиции

Президент России Владимир Путин расширил полномочия полиции. Соответствующий закон опубликован 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Силовики получили право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания «против воли находящихся там граждан» , а также оцеплять здания и территории. Им разрешается представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Сотрудники смогут требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество, досматривать лиц, их вещи и транспортные средства, если возникли подозрения, что у них при себе есть оружие, боеприпасы, взрывчатка, наркотики, радиоактивные вещества, похищенные предметы. Полицейским разрешили вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для поимки подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

При этом из текста закона исключили положения, освобождавшие стражей порядка от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться. МВД уже подготовило порядок проникновения сотрудников в квартиры и дома граждан в их отсутствие и вскрытия автомобилей граждан.

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По материалам: irk

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