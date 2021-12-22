При пожаре дома в Куйтунском районе погибла 71-летняя пенсионерка

21 декабря в 23:20 на пульт пожарно-спасательной службы Куйтунского района поступило сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном доме на улице Солнечной в поселке Ленинский. 71-летнюю пенсионерку из задымленной комнаты эвакуировали родственники. Чуть позже врачи скорой помощи констатировали смерть женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Первой к месту вызова приехала добровольная пожарная команда поселка. До прибытия пожарных подразделений она сдерживала распространение пламени. На момент прибытия основных сил жилой дом был полностью охвачен огнем. За двенадцать минут открытое горение ликвидировали. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра, дом полностью уничтожен огнем. Точную причину пожара установят дознаватели МЧС России.

В минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 20 пожаров, на которых погиб один человек, эвакуированы — семь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров увеличилось на четыре случая.

С начала года в регионе произошло 5 987 пожаров, на которых погибли 170 человек, из них 16 детей, 190 получили травмы. В 2021 году на пожарах спасены 786 человек, эвакуированы – 5 523.

Морозная погода, по сообщению метеорологов, продержится еще несколько дней. В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники МЧС России переведены на усиленный режим работы.