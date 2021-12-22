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Проект децентрализованного рендеринга Render Network привлек $30 млн

Проект децентрализованного рендеринга Render Network привлек $30 млн


Стартап Render Network, предоставляющий инструменты 3D-рендеринга для проектов NFT и метавселенных, привлек $30 млн.


https://twitter.com/RenderToken/status/1473349744282017792

Раунд финансирования возглавила Multicoin Capital. Другими участниками стали: Alameda Ventures, Sfermion и Solana Foundation, а также бизнес-ангелы Винни Лингхем и Билл Ли.


Рендеринг — это процесс визуализации в компьютерной графике. Децентрализованная сеть Render Network дает возможность делать это удаленно, покупая за токены RNDR вычислительные мощности. Их предоставляют другие пользователи, у которых графические процессоры в данный момент простаивают.


Такой подход позволяет независимым цифровым художникам и небольшим студиям получить доступ к значительной вычислительной мощности без затрат на оборудование.


Render Network в настоящее время работает на Ethereum и Polygon и находится в процессе интеграции поддержки Solana и Metaplex.


По словам основателя Render Network и CEO OTOY Жюля Урбаха, сеть Render Network используют такие известные NFT-художники, как Майк Винкельманн (Beeple), Pak и FVCKRENDER.


Урбах отметил, что общий объем продаж NFT, для создания которых использовался 3D-рендеринг в сети, достиг $800 млн.


Он также сообщил, что стартап планирует создать на Solana торговую площадку для NFT, 3D-ресурсов и услуг, созданных с помощью сети. С этой целью проект намерен удвоить численность персонала, добавил Урбах.


Напомним, в ноябре аукционный дом Christie’s продал NFT Майка Винкельманна за $28,985 млн.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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