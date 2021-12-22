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Проект «Маяк российских достижений» способствует налаживанию межкультурного диалога

Проект «Маяк российских достижений» способствует налаживанию межкультурного диалога

Международный проект «Маяк российских достижений», организованный Фондом имени Н.Н. Миклухо-Маклая, представляет серию тематических материалов, посвященных достижениям россиян в сфере науки и технологий.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России. Его цели – налаживание межкультурного диалога с иностранными участниками мероприятий, коммуникация между образовательными и научными организациями, информирование о российском образовании, научных достижениях России, а также изучение русского языка.

В блоке «Достижения» представлены пятнадцать пятнадцать научно-популярных видеоматериалов, в которых речь идет о важнейших открытиях, сделанных российскими учеными, блок «Образование» посвящен науке и образованию, участию в международных проектах молодых ученых, студентов и школьников. Блок «Конференции» объединяет людей из разных стран: они принимают участие в тематических встречах, знакомятся с российской наукой и культурой.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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