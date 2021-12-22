Путин исполнил желание участника Всероссийской акции "Елка желаний"

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин исполнил желание 14-летнего Марка из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре, в ходе ежегодной "Елки желаний". Организатором акции является благотворительный проект "Мечтай со мной" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Исполнение желания началось с приезда в Москву. Марк вместе с мамой Надеждой Викторовной побывал в Академии популярной музыки Игоря Крутого, где ему подарили инструмент и сертификат на курсы по игре на гитаре, которые Марк будет проходить в частной музыкальной школе рядом с домом. Кроме того, заслуженный артист РФ, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук устроил для Марка мастер-класс, а уже через час мальчику позвонил сам президент России и спросил, как прошел его день.



Марк рассказал о своем первом уроке игры на гитаре, о том, как ему объяснили правильную постановку рук и игру аккордов. В свою очередь глава государства поинтересовался, есть ли рядом с домом Марка музыкальные школы, на что Марк ответил, что ему уже подарили сертификат.

"Это тебе подарок на Новый год", — ответил президент.

Акция в текущем году начала свою работу 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Соорганизатором акции "Елка желаний" является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), а генеральным партнером акции выступает ПАО "КАМАЗ".