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Разные биомы Sonic Frontiers на новых скриншотах игры

Разные биомы Sonic Frontiers на новых скриншотах игры


На The Game Awards 2021 издательство SEGA анонсировало новую игру в серии Sonic, которая получила название Sonic Frontiers. Пока об игре известно мало информации, но разработчики отмечают, что это будет трехмерный Соник с максимально открытым игровым миром.

Страница Microsoft Store игры Sonic Frontiers пополнилась скриншотами, на которых можно видеть различные биомы. Игроки в новой части Соника будут путешествовать по живописным Островам Звездопада, и ниже можно посмотреть на некоторые из локаций, которые будут в Sonic Frontiers.






Напомним, что релиз Sonic Frontiers должен состояться в 2022 году. Ниже можно посмотреть первый трейлер игры. Проект заявлен к выходу на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.


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По материалам: newxboxone

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