Региональные бренды России защитят за рубежом

00:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 9769-8

Российским региональным брендам хотят упростить выход на зарубежные рынки через снижение издержек при международной регистрации наименований мест происхождения товаров. Предполагающий это закон о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря.

На данный момент Женевский акт распространяется на 34 государства, включая страны Евросоюза. В начале ноября к соглашению присоединилась Гана, для которой документ вступит в силу 3 февраля 2022 года.

«Женевский акт усовершенствовал и сделал более гибкой систему обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта, и расширил перечень объектов охраны», — отметил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

Лиссабонская система международной регистрации наименований мест происхождения товаров и географических указаний позволяет снизить издержки производителей при международной регистрации товаров.

«Присоединение к Лиссабонской системе создаёт преимущества для производителей — это удобная и экономичная подача заявки на одном языке для получения охраны за рубежом. А для потребителя это гарантия качества и подлинности продукции, маркированной региональным брендом», — сказал Ивлиев.

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По его мнению, присоединение к Женевскому акту создаст новые возможности для экономического развития российских регионов и поддержки местных производителей.

После того как название места происхождения товара зарегистрируют, его использование для названия других товаров, в том числе тех, которые однородны с ними, но происходят из другого региона, будет запрещено. Также нельзя будет упоминать географический район, даже если его название сопровождается такими терминами, как «имитация», «метод», «похожий», «аналогичный» и другие. К примеру, сыр «Конте» (Франция) и токайское вино (Венгрия).

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