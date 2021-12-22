Релиз Weird West перенесли на март, игра должна была выйти в январе в Game Pass





Еще не успел начаться 2022 год, а первые переносы проектов, которые были заявлены к релизу в начале будущего года, уже начались. Одна из самых ожидаемых новинок января в Game Pass, игра Weird West от Devolver Digital и WolfEye Studios, не выйдет в назначенный ранее срок. Ее релиз был заявлен на 11 января.

В Twitter создатели проекта объявили, что Weird West не выйдет в январе, игра теперь перенесена на 31 марта 2022 года. Отмечается, что игра (по мнению бета-тестеров) «невероятная», но «требует исправления некоторых нестандартных моментов».

Weird West is incredible (according to beta testers) but needs some wonky moments ironed out (also according to beta testers)!@WolfEyeGames have made something special and we want you all to have the best experience at launch.



March 31 | PC, PS4, XB1, Game Pass pic.twitter.com/ebU7roUE8G — Devolver Digital (@devolverdigital) December 22, 2021



Напомним, что не прошло и двух недель со дня, когда объявили дату релиза Weird West на январь – об этом сообщили 11 декабря. При этом игра Weird West уже доступна для предварительной загрузки по Game Pass. Проект представляет собой экшен-RPG в мире Дикого Запада с элементами фэнтези. В игре обещают уникальные истории за несколько персонажей, которые сведутся к единому финалу.

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