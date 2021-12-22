Россиян предупредили о "новогодних" штрафах

Вадим Карасев

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев предупредил россиян о "новогодних" штрафах за запуск пиротехники в неположенных местах. Если из-за этого возникнет пожар, то, кроме штрафа, к нарушителю могут применить более суровое наказание вплоть до уголовной ответственности.

"Нужно, чтобы покупали пиротехнику исключительно в специализированных магазинах, обращали внимание на срок годности и, что самое главное, делали в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя. Запускать петарды нужно по инструкции, приложенной к ним. Детям самостоятельно взрывать фейерверки нельзя", — отметил Еникеев на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, в праздники растет количество людей, травмированных пиротехникой. За запуск петард в неразрешенном для этого месте обычным гражданам грозит штраф до 1,5 тыс. рублей, в условиях особого противопожарного режима — до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 40 тыс. рублей, для юридических — до 400 тыс. рублей. Если из-за фейерверка произошло возгорание, то ответственность может стать уголовной.

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