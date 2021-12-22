С 1 марта предприятия РФ обязали перерабатывать отходы первого и второго класса

С 1 марта 2022 года всем предприятиям будет необходимо предоставлять актуальную информацию о видах и количестве образующихся отходов первого и второго классов во ФГИС ОПВК и заключать договоры на обращение с данными отходами с федеральным оператором. При наличии собственных мощностей можно осуществлять обращение с данными отходами самостоятельно. Об этом заявили на первом выездном совещании Совета Федерации по мониторингу системы обращения с отходами первого-второго классов, которое прошло в правительстве Иркутской области 21 декабря, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В Сибирском федеральном округе образуется почти треть всех отходов первого и второго классов — около 100 тысяч тонн ежегодно. Больше всего отходов накапливается в развитых промышленных регионах - Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях при производстве химических веществ и продуктов, кокса и нефтепродуктов, а также в металлургическом производстве.

873 организации СФО имеют лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов первого и второго классов. Фактически деятельность по переработке таких отходов в СФО осуществляют 20 предприятий малого и среднего бизнеса, мощности по переработке которых не превышают 1,5 тысячи тонн.

Совещание прошло под председательством заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимира Лебедева. Участие в заседании приняли сенаторы, депутаты Государственной Думы РФ, представители Минприроды РФ, Росприроднадзора, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, руководители региональных министерств, представители регионов СФО.

Дмитрий Тетенькин, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:

— «Генеральная уборка» страны в составе национального проекта «Экология» идет полным ходом. В составе федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами первого-второго классов опасности» разработаны необходимые нормативно-правовые акты для запуска комплексной инфраструктуры для обеспечения безопасного обращения с отходами. Минприроды России были подготовлены ключевые изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», которые в 2019 году были приняты. Данные изменения были необходимы для создания и функционирования новой системы обращения с отходами.

Представители регионов СФО, общественности и бизнеса рассказали о подготовке к работе в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов (ФГИС ОПВК) и обозначили свои вопросы и предложения. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что Приангарье — один из развитых промышленных регионов Сибири, где сосредоточены крупнейшие металлургические, лесоперерабатывающие, нефтехимические и химические предприятия.

Игорь Кобзев:

— Вместе с Росатомом мы больше года успешно работаем над ликвидацией объектов накопленного вреда – исторических последствий деятельности промышленных предприятий. Не менее важна совместная задача по созданию экотехнопарка в Иркутской области по переработке отходов I-II классов. Это значительно улучшит экологию области, создаст новые рабочие места, исключит накопление таких отходов.

В рамках реализации федерального проекта Госкорпорация «Росатом» взяла на себя обязательства создать прозрачную комплексную систему обращения с отходами первого и второго классов на всей территории России, сформировать четкую схему взаимодействия между всеми участниками рынка и прекратить накопление данных отходов. Экологическое направление стало стратегическим для Госкорпорации «Росатом», которая не только обеспечивает выполнение поставленных государственных задач, но также отвечает запросам бизнеса.

Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом»:

— Одна из главных задач Госкорпорации «Росатом» — не навредить сложившемуся рынку, сохранить предприятия по переработке отходов первого и второго классов, которые работают в рамках правового поля, а также предоставить им возможность для дополнительной загрузки производственных мощностей. ФГИС ОПВК позволит создать прозрачную и понятную систему отношений между всеми участниками сферы обращения с промышленными отходами — отходообразователями, транспортировщиками и переработчиками, даст возможность ответственным участникам рынка вести открытый диалог с контрольно-надзорными органами, прогнозировать развитие своего бизнеса, а также подтвердить свою экологическую репутацию и претендовать на получение «зеленого финансирования». Сегодня мы готовы выстраивать рабочие отношения и вести открытый диалог со всеми участниками рынка, чтобы сделать запуск ФГИС ОПВК комфортным и понятным для всех.

Справка:

ФГИС ОПВК — информационная система для экологически безопасного управления всей цепочкой промышленных отходов от их образования до переработки во вторичную продукцию. Участниками системы станут все юридические лица и ИП, в процессе деятельности которых образуются отходы первого и второго классов, операторы по обращению с данными отходами (переработка и транспортирование) и региональные операторы по обращению с ТКО.

ФГИС ОПВК позволит формировать в электронном виде федеральную схему обращения с отходами первого и второго классов опасности и на ее основе строить прогнозные модели развития отрасли. В 2022 году появится возможность получить первую реальную картину рынка обращения с отходами первого и второго классов: актуальные данные по всем участникам рынка и обороту отходов. Информационная система прошла тестовые испытания и введена в эксплуатацию в декабре этого года.