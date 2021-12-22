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Сальвадор купил 21 BTC в честь 21 декабря 2021 года

Сальвадор купил 21 BTC в честь 21 декабря 2021 года


Правительство Сальвадора приобрело 21 BTC в честь знаменательной даты. Об этом сообщил президент Найиб Букеле.


https://twitter.com/nayibbukele/status/1473489844521385985

По его словам, страна инвестировала в биткоин, чтобы отпраздновать "последний 21 день 21 года 21 века". Букеле добавил, что придержал покупку до времени 21:21:21.


Ее сумма [8 — section] составила $1 034 416,68.


Президент также отметил, что площадь Сальвадора составляет 21 000 км2, намекнув на ограничение эмиссии первой криптовалюты в 21 млн монет.


"Совпадение? Не думаю", — написал он.


https://twitter.com/nayibbukele/status/1473486950178897924

После легализации биткоина в сентябре правительство страны приобрело 550 BTC через специально созданный фонд. Следом дополнительно купило 150 BTC на просадке курса до $45 000.


В октябре власти нарастили резервы в первой криптовалюте еще на 420 BTC, снова воспользовавшись локальной коррекцией курса. В ноябре государственный фонд приобрел 100 BTC.


Сальвадор также начал добывать криптовалюту, используя геотермальную вулканическую энергию. Первые начисленные вознаграждения Букеле опубликовал 1 октября.


Напомним, эксперты усомнились в экономической эффективности майнинга на энергии вулканов.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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