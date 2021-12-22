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Саша Савельева показала большой живот и высказалась о втором ребенке

Саша Савельева показала большой живот и высказалась о втором ребенке
Экс-солистка «Фабрики», 37-летняя певица Саша Савельева призналась, когда планирует пополнение в семье. Саша Савельева собирается снова стать мамой. Пока артистка воспитывает только одного ребенка, но в её планах на будущее есть пункт о прибавлении в семье. Савельева родила первенца весной 2019 года. Она пыталась скрыть от публики новость о беременности, но очевидные изменения в фигуре выдали её тайну. Певица как будто предчувствовала, что её ждет серьезное испытание. Роды не были легкими. В процессе начались осложнения, и врачи чудом спасли жизнь сыну певицы. Первые недели своей жизни маленький Леон провел в реанимации. Всё это время Саша с мужем Кириллом Сафоновым не находили себе места от переживаний. Несмотря на такой опыт, Савельева очень хочет, чтобы у её сына появился младший брат или сестра. Об этом она рассказала в своем Instagram. Певица поделилась архивным фото, на котором позирует с округлившимся животом. В комментарии к снимку Саша призналась, когда снова станет мамой.
Саша Савельева «Очень хочу второго ребенка, но чуть позже!», - призналась Савельева. Между прочим, ради материнства Саша ушла из группы «Фабрика» и поставила свою карьеру на паузу. Но уже скоро она представит публике свой сольный проект. По её словам, эта музыка будет сильно отличаться по звучанию от того, что она исполняла под руководством Игоря Матвиенко.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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