Саша Савельева рассказала о второй беременности

Певица Саша Савельева призналась, что хочет второго ребенка. 37-летняя артистка неоднократно признавалась, насколько тяжело ей далось рождение сына. Сначала звезда долго не могла забеременеть. Они с супругом Кириллом Сафоновым были абсолютно здоровы, но долгожданное зачатие почему-то не происходило. Лишь в 2018-м Савельева увидела две полоски на тесте. Какое-то время звезда продолжала работать в полную силу, но после решила сократить творческую активность, чтобы не навредить ребенку. Роды у Александры также оказались непростыми: малыш Леон появился на свет раньше срока почти на месяц, что едва не обернулось трагедией. Все эти сложности лишь дополнительно укрепили семью. Сейчас Савельева уверена, что готова к появлению еще одного наследника. «Очень хочу второго, но чуть позже», — призналась звезда в социальных сетях.Саша Савельева Пока Савельева увлечена развитием сольной карьеры. Еще во время беременности она поняла, что должна развиваться в творческом плане за пределами группы «Фабрика». Именно поэтому звезда ушла из коллектива, о чем никогда не жалела. «Я вспоминаю работу в «Фабрике» с радостью. Я ценю все годы, проведенные в группе. Я была собой даже через призму «Фабрики», какой ее задумал Игорь Матвиенко. Просто сейчас я стала мамой, многое во мне изменилось. Я повзрослела и почувствовала, что готова отделиться», — подчеркнула певица. Пока Савельевой не удалось достичь больших творческих вершин в сольном плавании, но артистка не отчаивается. Александра постоянно записывает новые треки, ищет вдохновение и придумывает направления для развития своего таланта. Во всех начинаниях ее поддерживает супруг. Конечно, у пары случаются кризисы, но они готовы работать над отношениями ради совместного будущего.