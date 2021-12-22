СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens

Подразделение Onyx американского финансового холдинга JPMorgan создает платежное решение для промышленного конгломерата Siemens, сообщает Financial Times.

Согласно изданию, Onyx создает инструмент для автоматизации внутрифирменных платежей Siemens. Расчеты в системе номинированы в долларах, позже появится поддержка евро.

«Мы стали свидетелями больших изменений, обусловленных появлением цифровых бизнес-моделей», — заявил Хайко Никс, возглавляющий отдел управления денежными средствами и платежами Siemens.

Напомним, в июле JPMorgan открыл 84 вакансии, связанные с блокчейном. Многие из них подразумевают занятость в подразделении Onyx, которое фокусируется на проектах в области распределенного реестра и на стейблкоине JPM Coin.



В марте JPMorgan разместил 56 блокчейн-вакансий, часть из которых была связана с JPM Coin.



