Состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к Ethereum 2.0

Разработчики Ethereum запустили тестовую сеть Kintsugi для проверки последствий слияния блокчейнов на алгоритмах консенсуса Proof-of-Work и Proof-of-Stake.

https://twitter.com/TimBeiko/status/1472960957429129217

"Мы рекомендуем большинству проектов начать тестирование и создание прототипов на Kintsugi, чтобы в ближайшее время выявить любые потенциальные проблемы. Это облегчит внесение изменений в будущие версии клиента и спецификации", — написал в блоге Тим Бейко.

Он напомнил, что после слияния полный клиент Ethereum состоит из ноды Beacon (сети нулевой фазы ETH 2.0) и механизма исполнения, обрабатываемого существующим клиентом ETH 1.0. Оба уровня поддерживают конечные точки API и P2P-соединения для выполнения своей роли.

Данные: блог.

По словам Бейко, после того, как результаты тестирования учтут в ПО и спецификациях, будет запущена последняя серия тестнетов.

Все существующие тестовые сети пройдут через этап слияния. Как только после обновления их сочтут стабильными, начнется переход мейннета Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake.

https://forklog.com/chto-takoe-ethereum-2-0/

Напомним, соучредитель Ethereum Джозеф Любин спрогнозировал запуск второй итерации сети во втором или третьем кварталах 2022 года.