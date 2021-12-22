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Состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к Ethereum 2.0

Состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к Ethereum 2.0


Разработчики Ethereum запустили тестовую сеть Kintsugi для проверки последствий слияния блокчейнов на алгоритмах консенсуса Proof-of-Work и Proof-of-Stake.


https://twitter.com/TimBeiko/status/1472960957429129217

"Мы рекомендуем большинству проектов начать тестирование и создание прототипов на Kintsugi, чтобы в ближайшее время выявить любые потенциальные проблемы. Это облегчит внесение изменений в будущие версии клиента и спецификации", — написал в блоге Тим Бейко.


Он напомнил, что после слияния полный клиент Ethereum состоит из ноды Beacon (сети нулевой фазы ETH 2.0) и механизма исполнения, обрабатываемого существующим клиентом ETH 1.0. Оба уровня поддерживают конечные точки API и P2P-соединения для выполнения своей роли.


Данные: блог.

По словам Бейко, после того, как результаты тестирования учтут в ПО и спецификациях, будет запущена последняя серия тестнетов.


Все существующие тестовые сети пройдут через этап слияния. Как только после обновления их сочтут стабильными, начнется переход мейннета Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake.


https://forklog.com/chto-takoe-ethereum-2-0/

Напомним, соучредитель Ethereum Джозеф Любин спрогнозировал запуск второй итерации сети во втором или третьем кварталах 2022 года.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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