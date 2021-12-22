Суд отправил иркутянина в колонию на 8 лет за продажу несуществующих гаджетов

Куйбышевский районный суд города Иркутска вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным в мошенничестве, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Следствие установило, что в «Инстаграме» мужчина разместил несколько объявлений о продаже премиальных мобильных устройств под заказ по цене ниже рыночной. Жертв он находил и в магазинах продажи электроники, предлагая им поставить интересующий гаджет дешевле. Полученную от потерпевших предоплату мужчина тратил по своему усмотрению, не предоставляя заказчикам обещанную технику. Таким образом мошенник обманул девять человек на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.

С учетом мнения прокурора и уже имеющейся судимости, суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.