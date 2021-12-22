Судебные постановления по таможенным нарушениям разрешат обжаловать

11:47 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1143311-7

Иностранные компании могут получить право обжаловать решения суда о конфискации имущества по таможенным нарушениям. Такой закон (№ 1143311-7) Госдума приняла на пленарном заседании 22 декабря.

Соответствующие изменения вносят в Кодекс об административных правонарушениях во исполнение решения Конституционного суда. В октябре 2020 года КС признал не соответствующими Конституции нормы КоАП о том, что иностранные компании не могут оспаривать решения судов о конфискации их имущества при нарушении таможенных правил.





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Теперь собственникам предлагают дать такую возможность. Правом на обжалование иностранные компании смогут воспользоваться в течение 10 дней со дня вступления судебного постановления в силу. Также будет возможность восстановления пропущенного срока для обжалования по ходатайству лица, подающего жалобу.

При этом исключение составят случаи, когда административное правонарушение связано с незаконным перемещением через таможенную границу ЕАЭС товаров или автомобилей. Например, если их не задекларировали или представили недействительные документы при совершении таможенных операций.

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