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Таиланд ужесточил правила въезда туристов

Таиланд ужесточил правила въезда туристов

В Таиланде закрывается регистрация путешественников, желающих въехать в страну по программам Test&Go и «Песочница» (за исключением Пхукета). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Thaiger.

На срочном заседании по инициативе премьер-министра Праюта Чан-оча Центр управления ситуацией с Covid-19 (CCSA) решил прекратить прием новых туристов по этим схемам начиная с 22 декабря. Возможно, правила пересмотрят после праздников 4 января.

Путешественники, уже получившие разрешение на въезд в Таиланд по программе Thailand Pass Test&Go и «Песочница», по-прежнему имеют право посетить страну до 10 января. Но новые туристы полететь туда пока не смогут.

Справка:
Программа Test&Go предполагает прохождение туристами ПЦР-теста на коронавирус в аэропорту Таиланда после прилета. Затем они должны доехать до гостиницы и не покидать ее до получения отрицательного результата. В рамках программы «Песочница» туристы предоставляют сертификат о вакцинации против Covid-19.

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По материалам: irk

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