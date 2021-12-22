Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии

Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии

Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии
Фигуристка Татьяна Навка разоткровенничалась о своей семейной жизни с Дмитрием Песковым. Татьяна Навка рассказала, как живет с пресс-секретарем президента. «Да все моменты счастливые! Я не могу выделить какой-то: и рождение дочки, и отпуск, и даже походы в магазин, и пандемия… И вечерние посиделки у телевизора, и уютные ужины, и когда я выступаю на шоу и нам с Надюшей папа дарит цветы»,— поделилась фигуристка. В пандемию многим парам пришлось несладко, многие развелись, но в семье Навки и Пескова все получилось иначе.  
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочерью Надей «Наша семья была счастлива и тогда. Я знаю многие пары, которые распались в карантин. Просто люди обнаружили, что они слишком разные. Вы, наверное, слышали, что были и случаи разводов… Но в нашем случае произошло как раз объединение. Нам было весело и хорошо сидеть дома, мы много гуляли, готовили, занимались хозяйством, смотрели фильмы, читали, играли, веселились. Супруг приходил рано с работы, чего не случалось прежде за всю нашу историю… А еще в выходные он находился дома, хотя прежде часто в субботу работал или ехал в командировку», — рассказала Татьяна в интервью журналу «7Дней». А еще практически у всех членов семьи проснулась страсть к кулинарии: «Дмитрий Сергеевич прекрасно жарит шашлыки.  Вообще, у нас все в семье готовили с большой страстью. Я вспомнила былые времена, открывала новые рецепты, доставала кулинарные книжки и каждый вечер удивляла семью новыми блюдами».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее экс-возлюбленный Джейкоб Элорди — с инстамоделью Оливией Джейд
Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее
Денежный лунный календарь на январь 2022 года
Денежный лунный календарь на январь 2022 года
Путин исполнил желание участника Всероссийской акции "Елка желаний"
Путин исполнил желание участника Всероссийской акции "Елка
Иван Ургант пришел на светское мероприятие с 13-летней дочерью
Иван Ургант пришел на светское мероприятие с 13-летней дочерью
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время
Ирина Салтыкова выглядит, как сестра своей 34-летней дочери
Ирина Салтыкова выглядит, как сестра своей 34-летней дочери
Саша Савельева показала большой живот и высказалась о втором ребенке
Саша Савельева показала большой живот и высказалась о втором ребенке
Тодд Говард: Команда Starfield добилась «большого прогресса» в этом году
Тодд Говард: Команда Starfield добилась «большого прогресса» в этом
В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену по лекарственному обеспечению
В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену
Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили за всю историю страны: что мы знаем о социалисте-миллениале
Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили за всю историю
"Что-то талия поехала": Анфису Чехову в бикини раскритиковали за фотошоп
"Что-то талия поехала": Анфису Чехову в бикини
5 самых опасных дней в январе 2022 года
5 самых опасных дней в январе 2022 года

Топ на сегодня

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United
Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United
Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"
Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь благополучие
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь
В 2022 году авиакомпания «Россия» готова принять четыре самолета МС-21
В 2022 году авиакомпания «Россия» готова принять четыре самолета МС-21

Еще по теме

Первая во всем: фигуристка Татьяна Навка уже нарядила елку вместе с дочерью
Татьяна Навка провела время в компании Ким Кардашьян
Дмитрий Песков и Татьяна Навка готовятся к Хеллоуину: видео
#ЛучшееМестоНаЗемле: Татьяна Навка и Дмитрий Песков отдыхают с дочерью в Крыму