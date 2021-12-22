Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии

Фигуристка Татьяна Навка разоткровенничалась о своей семейной жизни с Дмитрием Песковым. Татьяна Навка рассказала, как живет с пресс-секретарем президента. «Да все моменты счастливые! Я не могу выделить какой-то: и рождение дочки, и отпуск, и даже походы в магазин, и пандемия… И вечерние посиделки у телевизора, и уютные ужины, и когда я выступаю на шоу и нам с Надюшей папа дарит цветы»,— поделилась фигуристка. В пандемию многим парам пришлось несладко, многие развелись, но в семье Навки и Пескова все получилось иначе.Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочерью Надей «Наша семья была счастлива и тогда. Я знаю многие пары, которые распались в карантин. Просто люди обнаружили, что они слишком разные. Вы, наверное, слышали, что были и случаи разводов… Но в нашем случае произошло как раз объединение. Нам было весело и хорошо сидеть дома, мы много гуляли, готовили, занимались хозяйством, смотрели фильмы, читали, играли, веселились. Супруг приходил рано с работы, чего не случалось прежде за всю нашу историю… А еще в выходные он находился дома, хотя прежде часто в субботу работал или ехал в командировку», — рассказала Татьяна в интервью журналу «7Дней». А еще практически у всех членов семьи проснулась страсть к кулинарии: «Дмитрий Сергеевич прекрасно жарит шашлыки. Вообще, у нас все в семье готовили с большой страстью. Я вспомнила былые времена, открывала новые рецепты, доставала кулинарные книжки и каждый вечер удивляла семью новыми блюдами».