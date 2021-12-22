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Татьяна Навка рассказала о протекции Владимира Путина

Татьяна Навка рассказала о протекции Владимира Путина
Татьяна Навка была шокирована, узнав, что президент пригласил на ее постановку девочку. Спортсменка вот уже несколько лет радует зрителей своими ледовыми шоу в преддверии Нового года. На этот раз фигуристка подготовила премьеру сказки «Лебединое озеро». Разумеется, работа над постановкой велась много месяцев, а репетиции отнимали кучу сил у задействованных артистов. В итоге на постановку обратил внимание даже президент России Владимир Путин. В середине декабря он исполнил мечту 13-летней Тани Троценко из Ставропольского края, которая хотела посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Общаясь с девочкой, глава государства также предложил ей бесплатно сходить и на ледовую постановку Навки вместе с членами семьи. Разумеется, школьница согласилась. Для самой Татьяны внимание президента к ее работе стало приятным сюрпризом. «Для меня это была большая неожиданность. Я прыгала от счастья. Многие посчитали, что теперь Владимир Владимирович Путин мой личный пиар-менеджер, которому я безумно благодарна», — поделилась Навка в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Татьяна Навка Татьяна сделала и еще одно неожиданное признание. Спортсменка рассказала, что муж не в восторге от ее нового шоу. Несмотря на его отрицательное отношение, чемпионка все равно решила поработать над адаптацией данной сказки, ведь она мечтала об этом всю жизнь. «Президенту нашей страны нравится «Лебединое озеро», а моему супругу категорически не нравится. Он говорит: «Как ты вообще могла взять эту сказку? В ней ничего нет хорошего и веселого, она очень грустная». Ассоциируется она у него с генеральным секретарем, чьей-то смертью. Но я же Овен, я всегда иду вразрез. Решила, что докажу, какой это крутой спектакль», — подчеркнула спортсменка. Поклонники уверены, что постановка Навки станет сенсацией. Сама уже фигуристка намерена и дальше удивлять зрителей ледовыми шоу. Свой секрет успеха Татьяна объясняет очень просто: она занимается любимым делом, поэтому преуспевает в нем.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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