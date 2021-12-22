Татьяна Навка жестко высказалась об избиении олимпийского чемпиона

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала жестокое избиение Дмитрия Соловьева. Дмитрий Соловьев с тяжелыми травмами оказался в больнице после того, как его избили трое хулиганов: спортсмен заступился за девушку, но силы оказались неравны. Разумеется, многие спортсмены, а также его партнерша по «Ледниковому периоду» Ксения Бородина уже высказались по поводу этой кошмарной истории. Так, Евгения Медведева заявила в соцсетях, что Дмитрий совершенно не способен на жестокость, только ситуация вынудила его вступить в драку: «Спокойный, воспитанный, приятный в общении человек. Любой, кто знает Диму, подтвердит эти слова. Хочется пожелать скорейшего выздоровления. Дима, скоро увидимся!». А вот Татьяна Навка в своих оценках произошедшего была куда более сурова. Спортсменка уверена, что нападавших необходимо привлечь к ответственности и наказать по всей строгости закона. «Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу, жив, но эти подонки, конечно, должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина. Меня просто трясет от бешенства. Как это возможно? Как говорит супруга Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта. Его надо вообще всего лишить», — цитирует фигуристку «Матч ТВ».Татьяна Навка В своем блоге она пожелала спортсмену скорейшего выздоровления: «Врачи его обследуют, проводят диагностику, чтобы сказать, чем в итоге это обернётся для него. Надеюсь, что всё обойдётся и он быстро пойдёт на поправку! Дима — прекрасный, интеллигентный и добрый человек, который совершенно не должен был попасть в такую ситуацию! Но попав, проявил свои лучшие мужские качества, встав на защиту девушек!». Напомним, Дмитрия Соловьева избили в одном из караоке-баров. Хулиганы приставали к двукратной чемпионке Европы по керлингу Анне Сидоровой. Соловьев заступился за свою подругу, но силы оказались неравны: фигурист был один, а обидчики атаковали втроем. Олимпийского чемпиона спасло то, что Сидорова вовремя вызвала полицию. Напавших успели задержать, а избитого Дмитрия отправили в больницу. Его поместили в нейрохирургическое отделение. По информации в СМИ, врачи диагностировали у спортсмена закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.