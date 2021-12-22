Телеграм-каналы: Андрей Макаревич и его жена станут родителями

Вадим Карасев

Телеграм-канал "НеМалахов" сообщил, что 68-летний Андрей Макаревич и его 37-летняя жена Эйнат Кляйн ждут ребенка. Подозрения, что в семье музыканта и журналистки будет пополнение, возникли после недавнего выхода пары в свет. Под свободной кофтой Кляйн можно угадать очертания округлившего живота. Новость подхватили другие телеграм-каналы и СМИ. Макаревич и Кляйн эту информацию пока не комментировали.





Андрей Макаревич, Дмитрий Маликов и Эйнат Кляйн

Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. Свадьба прошла в Израиле, где жила Эйнат. Если слухи о беременности верны, то для Эйнат это будет первый ребенок, а вот у Макаревича уже есть взрослые дети от прошлых отношений: 34-летний Иван, который появился в браке Макаревича и его второй жены Аллы, 46-летняя Дана и 21-летняя Анна, которые родились во внебрачных отношениях музыканта. Всего лидер "Машины времени" был женат четыре раза.





Эйнат Кляйн и Андрей МакаревичНадя Бесчетникова