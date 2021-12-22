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Тина Канделаки в шоке от избиения олимпийского чемпиона

Тина Канделаки в шоке от избиения олимпийского чемпиона
Ведущая Тина Канделаки жестко прошлась по негодяям, которые избили спортсмена. В своем канале в «Telegram» ведущая написала, что думает по поводу происходящего. Накануне ночью фигурист Дмитрий Соловьев был серьезно избит. Он заступился за возлюбленную, но это не понравилось троим мужчинам, поэтому они его избили. Татьяна Навка дала небольшой комментарий о здоровье спортсмена. По ее словам, он находится в тяжелом состоянии. Его били ногами, поэтому у него не только сотрясение мозга, но и внутренние травмы. К счастью, на данный момент виновники задержаны.
Тина Канделаки Не осталась в стороне и Тина Канделаки – бывший генеральный продюсер канала «Матч ТВ». По ее словам, фигурист – отличный спортсмен и настоящий мужчина. Нападавших она назвала «отморозками» и «ничтожеством». Также она агрессивно подметила, что этих людей эволюция обошла стороной. Говоря о том, что преступники будут наказаны, Канделаки подытожила: «И поделом». Напомним, что Дмитрий Соловьев многим известен по шоу «Ледниковый период». В последнее время он выступал с ведущей скандально известной передачи «Дом 2» Ксенией Бородиной. Их выступления часто критиковались, поскольку телеведущей с трудом удавалась роль фигуристки. Также народ осуждал Ксению за недостаточный артистизм. Кстати, ранее фигурист катался с ее коллегой по телестройке Ольгой Бузовой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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