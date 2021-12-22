Тодд Говард: Команда Starfield добилась «большого прогресса» в этом году





Starfield — одна из самых ожидаемых игр будущего года. Проект уже имеет дату релиза, хоть она и назначена на конец года. Bethesda обещает, что игрокам Starfield станет доступен 11 ноября 2022 года, то есть осталось до его релиза меньше года. Но до сих пор полноценной геймплейной демонстрации Starfield игроки не видели, в начале будущего года стоит ожидать много новой информации по игре.

Пока же руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард поздравляет игроков с рождественскими праздниками в рамках нового видео, которое можно посмотреть ниже. Тодд отмечает, что «команда [Bethesda Game Studios] добилась большого прогресса со Starfield в этом году». По словам Тодда Говарда, студия «не может дождаться», чтобы показать игру в следующем году. Ранее он отмечал, что «вполне уверен» в дате выхода именно 11 ноября 2022 года — без переносов.

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Напомним, что релиз Starfield запланирован только на Xbox Series X | S и PC. Игра сразу после выхода будет в Game Pass.