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Только одна игра Xbox Game Studios в ТОП-10 самых обсуждаемых в Twitter

Только одна игра Xbox Game Studios в ТОП-10 самых обсуждаемых в Twitter


Подводятся итоги года по различным параметрам, в том числе и связанным с игровой индустрией. Социальная сеть Twitter является одной из наиболее популярных для обсуждения игровых новостей, и портал gamesindustry опубликовал информацию о том, какие именно игры больше других обсуждались в Twitter в 2021 году. Среди этих проектов нашлось место для одной игры от Xbox Game Studios.

Согласно опубликованной информации от gamesindustry, игра Halo Infinite попала в ТОП-10 самых обсуждаемых в Twitter в 2021 году. Игра от студии 343 Industries расположилась на 9 месте. Сам же ТОП-10 самых обсуждаемых игр в Twitter выглядит следующим образом:



Genshin Impact



Final Fantasy XIV



Apex Legends



Monster Hunter: Rise



Elder Ring



Ghost of Tsushima



Metroid Dread



Guilty Gear: Strive



Halo Infinite



Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl

Отметим, что из указанного списка многие игры отсутствуют на Xbox, а некоторые пока еще не вышли.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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