Только одна игра Xbox Game Studios в ТОП-10 самых обсуждаемых в Twitter





Подводятся итоги года по различным параметрам, в том числе и связанным с игровой индустрией. Социальная сеть Twitter является одной из наиболее популярных для обсуждения игровых новостей, и портал gamesindustry опубликовал информацию о том, какие именно игры больше других обсуждались в Twitter в 2021 году. Среди этих проектов нашлось место для одной игры от Xbox Game Studios.

Согласно опубликованной информации от gamesindustry, игра Halo Infinite попала в ТОП-10 самых обсуждаемых в Twitter в 2021 году. Игра от студии 343 Industries расположилась на 9 месте. Сам же ТОП-10 самых обсуждаемых игр в Twitter выглядит следующим образом:

Genshin ImpactFinal Fantasy XIVApex LegendsMonster Hunter: RiseElder RingGhost of TsushimaMetroid DreadGuilty Gear: StriveHalo InfinitePokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl

Отметим, что из указанного списка многие игры отсутствуют на Xbox, а некоторые пока еще не вышли.