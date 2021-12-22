ТОП-10 лучших новинок 2021 года из Game Pass — по версии Opencritic





Подписка Xbox Game Pass в 2021 году пополнилась играми более чем на $6300. Среди них было немало новинок, релиз которых состоялся в 2021 году. Большинство таких игр были добавлены в Game Pass сразу после релиза, некоторые через пару месяцев.

Сейчас, когда многие порталы и игровые журналисты подводят итоги года, имеет смысл посмотреть на список лучших новинок в Game Pass прошедшего года. На сайте Opencritic можно посмотреть список лучших игр 2021 года и выбрать в нем проекты, которые сейчас доступны в Game Pass.

Отметим, что у Opencritic складывается общая оценка игры для всех платформ. Кроме того, Opencritic считает дату релиза игры на момент ее официального выпуска на первой платформе (например, по этой причине у них нет Hades или Microsoft Flight Simulator в ТОПе 2021 года, хотя игры стали официально доступны на Xbox в этом году).

ТОП-10 лучших игр 2021 года, которые доступны в Game Pass, по версии Opencritic:

Forza Horizon 5Psychonauts 2It Takes TwoQuake (2021 Remaster)Halo InfiniteFootball Manager 2022UnpackingSubnautica: Below ZeroExo OneFlynn: Son of Crimson