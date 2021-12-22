Трейлер новогоднего события Winter Contingency в Halo Infinite — оно уже доступно





В Halo Infinite стартовало праздничное событие — Winter Contingency, которое продлится до 4 января. В рамках этого события игроки могут получить различные уникальные награды на тематику рождественских праздников. Напомним, что в рамках временных событий, вроде Winter Contingency, игроки могут заработать косметические предметы, которые далеки от канонов Halo, тогда как базовая «косметика» зарабатывается в ходе самого сезона.

Ниже можно посмотреть трейлер игрового события Winter Contingency, которое уже идет в мультиплеере Halo Infinite. Когда оно завершится 4 января, вернется событие Fracture: Tenrai, которое ранее уже было доступно.

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Мультиплеер Halo Infinite доступен бесплатно игрокам на Xbox и PC. У проекта имеются сейчас есть проблемы с режимом игры Big Team Battle — игроки в командах не могут подключиться к сражениям. Проблемы с режимом обещают исправить не раньше первых недель января.