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Трое чеченцев спасли москвичку от агрессивного таджика

Трое чеченцев спасли москвичку от агрессивного таджика

Трое молодых людей из Чечни пресекли правонарушение со стороны уроженца Таджикистана Михаила Гарибшоева, нападавшего на людей в Москве. Злоумышленник сначала атаковал мужчину, а затем поднял руку на женщину.

Инцидент произошел 17 ноября у станции метро "Крылатское". 39-летняя москвичка, попытавшаяся остановить хулигана, получила удар по лицу, упала и впоследствии была госпитализирована со сломанной рукой и сотрясением мозга. Что случилось со вторым прохожим, неизвестно, поскольку он сам покинул место происшествия до приезда служб.

Задержать приезжего и сдать его полиции помогли трое молодых людей. РИА "Новости" называет их имена — это выходцы из Чечни Сайдаш Капланов, Адам Дамаев и Ваха Гериханов. Гарибшоев по решению суда проведет как минимум два месяца в СИЗО. В соответствии с частью второй статьи 312 УК ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал Ruposters, ненавидящего Россию бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева депортируют в Таджикистан по решению суда. Его задержали за опасное вождение и признали виновным в нарушении миграционного законодательства.

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По материалам: uposters.ru

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