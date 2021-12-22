У задержанного за хищения ректора смоленского вуза нашли "золотые унитазы"

Вадим Карасев

В Сети появились фото из загородного дома ректора Смоленского госуниверситета спорта Георгия Греца. Правоохранительные органы подозревают его в хищении у вуза около 1,5 млн рублей.

Предположительно, на эти деньги Грец закупил в свой дом сантехнику и другие предметы. Судя по снимкам, жилище действительно обставлено с претензией на роскошь — там нашли золотой унитаз, копию шапки Владимира Мономаха, портрет владельца, чучела животных, валюту, холодное оружие.

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По данным СМИ, на территории университета была обнаружена майнинговая ферма, работавшая за государственный счет. Общий ущерб может достигать 5 млн рублей. Также сотрудники вуза в 2020 году получили премии в общей сумме 150 тысяч рублей за работы в загородном доме подозреваемого.