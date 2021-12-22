У задержанного за хищения ректора смоленского вуза нашли "золотые унитазы"
В Сети появились фото из загородного дома ректора Смоленского госуниверситета спорта Георгия Греца. Правоохранительные органы подозревают его в хищении у вуза около 1,5 млн рублей.
Предположительно, на эти деньги Грец закупил в свой дом сантехнику и другие предметы. Судя по снимкам, жилище действительно обставлено с претензией на роскошь — там нашли золотой унитаз, копию шапки Владимира Мономаха, портрет владельца, чучела животных, валюту, холодное оружие.
По данным СМИ, на территории университета была обнаружена майнинговая ферма, работавшая за государственный счет. Общий ущерб может достигать 5 млн рублей. Также сотрудники вуза в 2020 году получили премии в общей сумме 150 тысяч рублей за работы в загородном доме подозреваемого.