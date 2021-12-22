Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У задержанного за хищения ректора смоленского вуза нашли "золотые унитазы"

У задержанного за хищения ректора смоленского вуза нашли "золотые унитазы"

В Сети появились фото из загородного дома ректора Смоленского госуниверситета спорта Георгия Греца. Правоохранительные органы подозревают его в хищении у вуза около 1,5 млн рублей.

Предположительно, на эти деньги Грец закупил в свой дом сантехнику и другие предметы. Судя по снимкам, жилище действительно обставлено с претензией на роскошь — там нашли золотой унитаз, копию шапки Владимира Мономаха, портрет владельца, чучела животных, валюту, холодное оружие.


1/4
2/4
3/4
4/4




По данным СМИ, на территории университета была обнаружена майнинговая ферма, работавшая за государственный счет. Общий ущерб может достигать 5 млн рублей. Также сотрудники вуза в 2020 году получили премии в общей сумме 150 тысяч рублей за работы в загородном доме подозреваемого.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Хабаровском крае в 2022 году в 23 школах появятся центры «Точка роста»
В Хабаровском крае в 2022 году в 23 школах появятся центры «Точка
Зачем водители в США открывают багажники?
Зачем водители в США открывают багажники?
В Госдуме рассказали о первом заседании рабочей группы по регулированию криптовалют
В Госдуме рассказали о первом заседании рабочей группы по
Хакеры украли $1,3 млн у пользователей NFT-проекта Monkey Kingdom
Хакеры украли $1,3 млн у пользователей NFT-проекта Monkey Kingdom
Релиз Weird West перенесли на март, игра должна была выйти в январе в Game Pass
Релиз Weird West перенесли на март, игра должна была выйти в январе в
Только одна игра Xbox Game Studios в ТОП-10 самых обсуждаемых в Twitter
Только одна игра Xbox Game Studios в ТОП-10 самых обсуждаемых в
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 декабря 2021 года
У задержанного за хищения ректора смоленского вуза нашли "золотые унитазы"
У задержанного за хищения ректора смоленского вуза нашли
Лунный день сегодня 22 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 22 декабря 2021 года
Началась загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС
Началась загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС
ТОП-10 лучших новинок 2021 года из Game Pass — по версии Opencritic
ТОП-10 лучших новинок 2021 года из Game Pass — по версии Opencritic
18 абсурдных фотографий, на которых запечатлено нечто странное и вызывающее замешательство
18 абсурдных фотографий, на которых запечатлено нечто странное и

Топ на сегодня

Лучшие Форекс брокеры России
Лучшие Форекс брокеры России
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в Санкт-Петербурге
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время
Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на 131% в 2021 году
Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на

Еще по теме

У бывшего и.о. ректора украинского вуза нашли золото и валюту на $200 тысяч
Минобразования Украины уволило и.о. ректора авиационного вуза за взятку
Против ректора пензенского вуза возбудили дело из-за продажи дипломных работ
Сотрудников МАДИ уволили по подозрению в хищении 5,5 млн рублей