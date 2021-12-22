Ученые создали новый метод окрашивания антител

Вадим Карасев

Ученые разработали новый метод получения светящихся антител, с помощью которых можно обнаружить клетки с конкретным патологическим белком, например опухолевые. Предложенный авторами способ прост в использовании и может быть применен к любым иммуноглобулинам. В будущем он может оказаться полезным не только в диагностике, но и в адресной доставке лекарств. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) и опубликовано в International Journal of Molecular Sciences. Кратко о нем рассказывается в пресс-релизе фонда.

При ряде патологических процессов, особенно связанных с развитием раковых опухолей, на поверхности дефектных клеток появляются специфические белки. Именно с их помощью можно не только обнаружить признаки опасной болезни в биологических образцах пациента, но и организовать адресную доставку лекарства. Во всем этом помогают особые белки — моноклональные антитела. Их выделяют иммунные клетки для борьбы со всеми потенциально опасными объектами, или антигенами. Пришивание к антителам различных молекул — например, светящихся или с лекарством — стало вполне рутинным подходом.

«Окрашенные моноклональные антитела являются перспективным инструментом для диагностики рака благодаря их высокой яркости, специфичности и стабильности. Однако есть проблема: большинство методик использует малостабильные формы красителей», — рассказали молодые ученые Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (Москва) Владимир Брылёв и Ксения Сапожникова.

Исследователи предложили простой метод флуоресцентной модификации наиболее часто встречающихся антител — иммуноглобулинов G. Антитело имеет Y-образную форму: «ствол» и связывающие антигены «ветки», которые при пришивании красителя важно не затронуть. Авторы сконцентрировались на «стволах», а именно связанных с ними остатками сахаров — гликанов, которые окисляли по классической методике с образованием альдегидных групп. Также были получены защищенные стабильные производные красителей, которые можно легко перевести в химически активную форму. Эти вещества избирательно реагируют с альдегидными группами окисленных участков антител в мягких условиях в результате так называемого «оксимного лигирования», но при этом могут храниться неограниченно долго.

Таким способом ученые приготовили антитела к белку, который проявляется в опухолях (в основном меланоме), и опробовали их для выявления раковых клеток в смешанной с нормальными культуре, а также в образцах костного мозга онкобольных. Во обоих случаях антитела хорошо связывались с искомыми клетками, свечение было ярким и сохранялось достаточно долго.

«Этой работой мы доказали, что наш метод модификации антител действительно эффективен. В дальнейшем мы планируем применять технологию в выявлении социально значимых болезней. В первую очередь, это онкологические заболевания; также мы хотим опробовать методику для определения некоторых микробных и вирусных инфекций. Разработанный метод модификации благодаря своей простоте может применяться для получения конъюгатов иммуноглобулинов самого разнообразного назначения, в том числе терапевтических», — отметили авторы.