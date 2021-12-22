Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ученые создали новый метод окрашивания антител

Ученые создали новый метод окрашивания антител

Ученые разработали новый метод получения светящихся антител, с помощью которых можно обнаружить клетки с конкретным патологическим белком, например опухолевые. Предложенный авторами способ прост в использовании и может быть применен к любым иммуноглобулинам. В будущем он может оказаться полезным не только в диагностике, но и в адресной доставке лекарств. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) и опубликовано в International Journal of Molecular Sciences. Кратко о нем рассказывается в пресс-релизе фонда.

При ряде патологических процессов, особенно связанных с развитием раковых опухолей, на поверхности дефектных клеток появляются специфические белки. Именно с их помощью можно не только обнаружить признаки опасной болезни в биологических образцах пациента, но и организовать адресную доставку лекарства. Во всем этом помогают особые белки — моноклональные антитела. Их выделяют иммунные клетки для борьбы со всеми потенциально опасными объектами, или антигенами. Пришивание к антителам различных молекул — например, светящихся или с лекарством — стало вполне рутинным подходом.

«Окрашенные моноклональные антитела являются перспективным инструментом для диагностики рака благодаря их высокой яркости, специфичности и стабильности. Однако есть проблема: большинство методик использует малостабильные формы красителей», — рассказали молодые ученые Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (Москва) Владимир Брылёв и Ксения Сапожникова.

Исследователи предложили простой метод флуоресцентной модификации наиболее часто встречающихся антител — иммуноглобулинов G. Антитело имеет Y-образную форму: «ствол» и связывающие антигены «ветки», которые при пришивании красителя важно не затронуть. Авторы сконцентрировались на «стволах», а именно связанных с ними остатками сахаров — гликанов, которые окисляли по классической методике с образованием альдегидных групп. Также были получены защищенные стабильные производные красителей, которые можно легко перевести в химически активную форму. Эти вещества избирательно реагируют с альдегидными группами окисленных участков антител в мягких условиях в результате так называемого «оксимного лигирования», но при этом могут храниться неограниченно долго.

Таким способом ученые приготовили антитела к белку, который проявляется в опухолях (в основном меланоме), и опробовали их для выявления раковых клеток в смешанной с нормальными культуре, а также в образцах костного мозга онкобольных. Во обоих случаях антитела хорошо связывались с искомыми клетками, свечение было ярким и сохранялось достаточно долго.

«Этой работой мы доказали, что наш метод модификации антител действительно эффективен. В дальнейшем мы планируем применять технологию в выявлении социально значимых болезней. В первую очередь, это онкологические заболевания; также мы хотим опробовать методику для определения некоторых микробных и вирусных инфекций. Разработанный метод модификации благодаря своей простоте может применяться для получения конъюгатов иммуноглобулинов самого разнообразного назначения, в том числе терапевтических», — отметили авторы.

# Новости на сегодня

По материалам: polit.ru

Последние новости

Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Ученые создали новый метод окрашивания антител
Ученые создали новый метод окрашивания антител
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за майнеров Monero
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за
Сальвадор купил 21 BTC в честь 21 декабря 2021 года
Сальвадор купил 21 BTC в честь 21 декабря 2021 года
Гуф расписался со своей новой пассией
Гуф расписался со своей новой пассией
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым и российский мультфильм "Боксбалет" вошли в шорт-лист премии "Оскар"
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым и российский
Журналисты Famitsu оценили Halo Infinite хуже, чем Forza Horizon 5
Журналисты Famitsu оценили Halo Infinite хуже, чем Forza Horizon 5
6 игр из Game Pass в ТОП-10 Forbes проектов от независимых разработчиков
6 игр из Game Pass в ТОП-10 Forbes проектов от независимых
Разные биомы Sonic Frontiers на новых скриншотах игры
Разные биомы Sonic Frontiers на новых скриншотах игры
Якутские коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз
Якутские коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз
Алена Апина стала носить парик после операции
Алена Апина стала носить парик после операции
Тина Канделаки в шоке от избиения олимпийского чемпиона
Тина Канделаки в шоке от избиения олимпийского чемпиона

Топ на сегодня

Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии FashionTV
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии
В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену по лекарственному обеспечению
В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену

Еще по теме

Ученые разработали универсальную вакцину от рака
Ученые создали магнитный провод для диагностики рака
Кокарбоксилаза подавляет клетки опухоли, не действуя на здоровые клетки
Ученые нашли метод борьбы со смертельным «коровьим бешенством»