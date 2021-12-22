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Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников минздрава Иркутской области

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ - «Халатность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2021 году должностные лица министерства здравоохранения Иркутской области не обеспечили лекарственными препаратами четырех детей-инвалидов. Дети страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в постоянном получении лекарств.

Несмотря на положения нормативно-правовых актов, предусматривающих возможность бесплатного получения дорогостоящих лекарственных препаратов, долгое время должностные лица областного минздрава не организовывали их закупку за счет бюджетных средств. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов детей и их законных представителей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по факту ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей, имеющих генетическое заболевание муковисцидоз. Установлено, что дети не в полном объеме получали необходимые лекарства в связи с их отсутствием в аптеках Иркутской области. Следователями СК проведены обыски в министерстве здравоохранения Иркутской области. Изъята необходимая документация. Проводятся допросы должностных лиц минздрава. Расследование уголовных дел продолжается.


Видео прокуратуры Иркутской области

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По материалам: irk

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