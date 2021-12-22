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Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске в январе 2022 года закроют баннером

Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске в январе 2022 года закроют баннером

Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова, №11а, на аварийное состояние которой в редакцию IRK.ru пожаловались иркутяне, обследовали специалисты администрации Правобережного округа и огородили сигнальной лентой. Как выяснилось, серьезной опасности для окружающих дом не представляет — балка, вызывающая беспокойство прохожих, закреплена надежно, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе администрации областного центра.

Татьяна Эдельман, глава Правобережного округа Иркутска:
— В январе 2022 года закроем контур дома на улице Свердлова, 11а баннером, чтобы ограничить доступ в него посторонних лиц. Консервация здания необходима для проведения в дальнейшем его реконструкции.

Ранее жители Правобережного округа Иркутска обратились в редакцию IRK.ru с жалобой на состояние объекта культурного наследия на улице Свердлова, №11а. «Балка под самой крышей при визуальном осмотре держится очень слабо и вот-вот может упасть кому-нибудь на голову», — сообщили респонденты.

Дом 1890-х годов постройки признан памятником архитектуры регионального значения в декабре 2020 года. В соответствующий реестр он входит под названием «Усадьба Кузнецова: дом жилой, доходный дом».

В конце 2019 года на дом была сделана государственная историко-культурная экспертиза. Из документа следует, что усадьба входила в исторический квартал №20 и фиксировала его восточный угол. Первоначально в усадьбе располагались пять домов, но со временем уцелели только два.

Предполагается, что дом на Баснинской (теперь — Свердлова) принадлежал иркутскому купцу Фёдору Фёдоровичу Кузнецову. Он был родом из мещан Камышлова (старинный город в Свердловской области). Торговал железными товарами. В 1906 основал в Иркутске литейно-механический завод, производительность которого в 1908 составила 35 тысяч рублей. На нём работали 26 наёмных рабочих.

В декабре 2020 года в этом доме загорелась кровля. Дом на тот момент был жилым, хотя и признан аварийным. В настоящее время в доме никто не живет.

Предыдущая новость по этой теме:

Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске законсервируют

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По материалам: irk

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Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске в январе 2022 года закроют баннером
Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске в январе 2022 года

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