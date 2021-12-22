В 2021 году в Game Pass добавили игр более чем на $6300





Подписка Xbox Game Pass в 2021 году пополнилась несколькими сотнями проектов — на приставках Xbox и на PC. Суммарное число разнообразных доступных игр в Game Pass перевалило за 500 штук, и уже известно о нескольких десятках игр, которые пополнят подписку в 2022 году.

Как подсчитал портал theloadout, суммарная стоимость игр, которые были добавлены в подписку Game Pass в 2021 году, превышает $6300 (почти 470 тысяч рублей). По их подсчетам, в 2021 году в Game Pass добавили игр ровно на $6317,35 — если смотреть на базовую (без скидок) стоимость всех игр, которые пополнили подписку.

Больше всего, с точки зрения ценности, в Game Pass добавили игр в марте (когда к подписке присоединилось почти 20 проектов Bethesda). Общая стоимость добавленных в марте игр — $964,67.Меньше всего стоимость у добавленных в Game Pass игр была в апреле — тогда подписку пополнили на проекты суммарной стоимостью в $330,91.Если просто взять и подсчитать стоимость всех игр Bethesda, которые пополнили Game Pass в 2021 году — это чуть меньше 10% от общей стоимости всех добавленных в подписку игр: $604,71.

Отметим, что официальная стоимость подписки Game Pass Ultimate за 1 месяц — $14,99.