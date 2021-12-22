В 2022 году в Омской области откроются 70 центров «Точка роста»



В 2022 году в 32 муниципалитетах Омской области планируется открыть 70 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Минпросвещения России. Работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Образование».

В перечень общеобразовательных организаций, на базе которых создаются центры, в первую очередь включены школы, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся.

«Это позволяет восполнять дефицит материальных ресурсов общеобразовательных организаций, повышать кадровый потенциал за счет роста профессиональной квалификации педагогов, а также улучшать условия реализации образовательных программ по предметам естественно-научной и технологической направленностей», – отметила первый заместитель министра образования Омской области Инна Елецкая.

В 2021 году открыто 72 центра «Точка роста» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах региона. Всего же за три года реализации нацпроекта в сельских школах Омской области появилось 172 таких центра, в которых занимаются порядка 43 тысяч школьников.