Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В 2022 году в Омской области откроются 70 центров «Точка роста»

В 2022 году в Омской области откроются 70 центров «Точка роста»


В 2022 году в 32 муниципалитетах Омской области планируется открыть 70 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Минпросвещения России. Работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Образование».

В перечень общеобразовательных организаций, на базе которых создаются центры, в первую очередь включены школы, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся.

«Это позволяет восполнять дефицит материальных ресурсов общеобразовательных организаций, повышать кадровый потенциал за счет роста профессиональной квалификации педагогов, а также улучшать условия реализации образовательных программ по предметам естественно-научной и технологической направленностей», – отметила первый заместитель министра образования Омской области Инна Елецкая.

В 2021 году открыто 72 центра «Точка роста» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах региона. Всего же за три года реализации нацпроекта в сельских школах Омской области появилось 172 таких центра, в которых занимаются порядка 43 тысяч школьников.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть, ведь стул не обычный
Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть,
Татьяна Навка жестко высказалась об избиении олимпийского чемпиона
Татьяна Навка жестко высказалась об избиении олимпийского чемпиона
Михаил Ефремов, работающий швей в колонии, задолжал огромную сумму по налогам
Михаил Ефремов, работающий швей в колонии, задолжал огромную сумму по
Московские выпускники проверят уровень подготовки к экзаменам с помощью независимых диагностик
Московские выпускники проверят уровень подготовки к экзаменам с
В Екатеринбурге проведут олимпиаду для школьников, изучающих русский язык как иностранный
В Екатеринбурге проведут олимпиаду для школьников, изучающих русский
В Алтайском крае продолжается реализация проекта педагогического наставничества
В Алтайском крае продолжается реализация проекта педагогического
Для родителей Новосибирской области подготовили сборник с советами
Для родителей Новосибирской области подготовили сборник с советами
В 2022 году в Омской области откроются 70 центров «Точка роста»
В 2022 году в Омской области откроются 70 центров «Точка роста»
Появились новые аргументы в пользу существования жизни в атмосфере Венеры
Появились новые аргументы в пользу существования жизни в атмосфере
День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 22 декабря 2021 года
День иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 22 декабря 2021 года
Виктор Побойкин возглавил новый комитет Заксобрания по дорожному хозяйству
Виктор Побойкин возглавил новый комитет Заксобрания по дорожному
Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске в январе 2022 года закроют баннером
Усадьбу Кузнецова на улице Свердлова в Иркутске в январе 2022 года

Топ на сегодня

Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии FashionTV
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии

Еще по теме

В Ульяновской области создадут более 60 центров «Точка роста»
29 «Точек роста» откроется в Приамурье в 2022 году
Центры «Точка роста» открылись в 26 сельских школах Карачаево-Черкесии
В Чечне планируют в 2021 году дополнительно открыть 73 центра «Точка роста»