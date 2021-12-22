В Алтайском крае продолжается реализация проекта педагогического наставничества

В Алтайском крае подвели итоги реализации регионального проекта «Центр педагогического наставничества: территория развития кадрового потенциала Алтая» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«В 2021 году в реализацию проекта были вовлечены 74 общеобразовательные организации региона, то есть 11% от общего числа школ в Алтайском крае, сформирована база данных выпускников, трудоустроенных в образовательные организации края и желающих принять участие в работе по внедрению целевой модели наставничества молодых педагогов, выявлены их профессиональные дефициты, сформирована база наставников из 102 учителей Алтайского края, работающих с молодыми педагогами. В состав сетевого профессионального сообщества наставников вошли 13 педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций края», – уточняется в информационном релизе.

В рамках Дней образования и науки на Алтае был проведен межрегиональный форум «Наставничество – территория развития педагогического потенциала», на базе Алтайского государственного педагогического университета имени В.М. Шукшина организовали курсы повышения квалификации для педагогов-наставников.

Алтайский край принял участие в проведении пилотной апробации установления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, новых квалификационных категорий «педагог-методист» и «педагог-наставник».

В следующем году планируется увеличение количества образовательных организаций, вовлеченных в реализацию проекта, а также молодых педагогов и наставников.

Региональный проект «Центр педагогического наставничества: территория развития кадрового потенциала Алтая» был запущен в 2019 году с целью повышения уровня владения профессиональными компетенциями молодых педагогов и содействия их закреплению в профессии.

Участники проекта – Министерство образования и науки Алтайского края, Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова, педагогические университеты и колледжи региона, общественные педагогические организации, муниципальные органы управления образованием и общеобразовательные организации края.

