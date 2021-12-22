В Assassin’s Creed Origins добавят поддержку 60 FPS на Xbox Series X | S





Сегодня, 21 декабря, отмечается «день Assassin’s Creed». Издательство Ubisoft решило к этому событию порадовать игроков приятной новостью. В Assassin’s Creed Origins появится поддержка 60 FPS, о чем было официально объявлено через Twitter-аккаунт франшизы.

На данный момент издательство Ubisoft не указывает, какие именно версии игры будут улучшены до 60 FPS. Вероятно, речь идет о консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Нет и информации о том, когда выйдет улучшение. Указано лишь, что издательство «планирует добавить поддержку 60 FPS».

We are also looking into adding 60FPS support for Assassin's Creed Origins, so stay tuned! 👀 — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 21, 2021



Отметим, что игроки давно просили Ubisoft обновить Assassin’s Creed Origins до 60 FPS на новых консолях. У Assassin’s Creed Origins остается существенная база игроков, но проект до сих пор работает в 30 FPS на новых приставках.