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В Assassin’s Creed Origins добавят поддержку 60 FPS на Xbox Series X | S

В Assassin’s Creed Origins добавят поддержку 60 FPS на Xbox Series X | S


Сегодня, 21 декабря, отмечается «день Assassin’s Creed». Издательство Ubisoft решило к этому событию порадовать игроков приятной новостью. В Assassin’s Creed Origins появится поддержка 60 FPS, о чем было официально объявлено через Twitter-аккаунт франшизы.

На данный момент издательство Ubisoft не указывает, какие именно версии игры будут улучшены до 60 FPS. Вероятно, речь идет о консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Нет и информации о том, когда выйдет улучшение. Указано лишь, что издательство «планирует добавить поддержку 60 FPS».


Отметим, что игроки давно просили Ubisoft обновить Assassin’s Creed Origins до 60 FPS на новых консолях. У Assassin’s Creed Origins остается существенная база игроков, но проект до сих пор работает в 30 FPS на новых приставках.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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