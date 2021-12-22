В Екатеринбурге проведут олимпиаду для школьников, изучающих русский язык как иностранный

Первая открытая олимпиада для школьников, которые изучают русский язык как иностранный, пройдет в Екатеринбурге 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Мероприятие организовано специалистами регионального Института развития образования и педагогами средней школы № 147 Екатеринбурга.

Олимпиада состоит из нескольких блоков. К заявке участники должны приложить ссылку на видеоролик, в котором они рассказывают о культуре своего народа. Доступ к заданиям «Аудирование», «Чтение» и «Письмо» будет открыт 24 декабря.

Содержание и сложность заданий соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, классу обучения участников, целям и видам работы с одаренными детьми.

Итоги олимпиады жюри подведет 27 декабря.

«В нынешнем году почти в каждую десятую школу нашей области пришли дети с миграцией в истории семьи, которые совсем не владеют русской речью. От того, как скоро и глубоко они ее освоят, во многом зависит их жизненный успех. Чтобы этого добиться, нужно развивать обучение таких детей русскому языку как иностранному. Содействовать такому развитию и призвана олимпиада», – отмечает доцент кафедры филологического образования ИРО Наталья Смирнова.