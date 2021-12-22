В Госдуме рассказали о первом заседании рабочей группы по регулированию криптовалют

На этой неделе состоялось первое заседание рабочей группы, разрабатывающей регулирование обращения криптовалют в РФ. Об этом сообщил зампредседателя Госдумы и глава группы Алексей Гордеев, пишет "Прайм".

В заседании, состоявшемся во вторник, 21 декабря, приняли участие представители ЦБ, различных министерств и ведомств.

По словам Гордеева, в первую очередь необходимо выработать понятийный аппарат. Этим займется экспертный совет при рабочей группе.

CEO Indefibank Сергей Менделеев со ссылкой на собственные источники сообщил, что на прошедшем во вторник совещании было принято окончательное решение о запрете криптовалют. В дальнейшем законодатели будут определять, насколько жесткими будут ограничения, добавил он. Вероятно, речь идет о том же заседании.

Следующий этап обсуждения состоится в феврале 2022 года, отметил Гордеев.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские власти обсуждают различные варианты регулирования биткоин-индустрии - от полного запрета на владение и покупку криптоактивов до легализации биткоин-бирж.

СМИ со ссылкой на близкие к ЦБ источники сообщили, что регулятор намерен запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков финансовой стабильности.

В Банке России пообещали подробно раскрыть свою позицию в отдельном докладе, но подчеркнули, что не видят места криптовалютам на российском финансовом рынке.

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