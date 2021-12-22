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В Хабаровском крае в 2022 году в 23 школах появятся центры «Точка роста»

В Хабаровском крае в 2022 году в 23 школах появятся центры «Точка роста»

В Хабаровском крае в 2022 году в 23 школах появятся центры «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования и науки Хабаровского края Юлию Зотову.

«Точки роста» создаются по проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». 

«Для создания равных условий получения качественного образования на базе 25 школ, расположенных в сельской местности и малых городах 12 муниципальных районов, открыты центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В 2022 году будут открыты еще 23 центра в 13 территориях», – сказала Юлия Зотова.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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