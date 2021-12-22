В иркутских предместьях Радищева и Рабочее к 2025 году построят теплоцентраль

Новую теплоцентраль в предместьях Рабочее и Радищева планируют построить к 2025 году. Этот вопрос обсудили на депутатских слушаниях в думе Иркутска 22 декабря. Инициатором рассмотрения выступил депутат по избирательному округу №22 Алексей Распутин.Ою этом сообщает пресс-служба думы города.

Алексей Распутин:

– Отсутствие центральной тепловой системы создает значительные проблемы жителям предместья и всему Иркутску. Во-первых, это неблагоприятная экологическая обстановка из-за котельных, во-вторых, невозможно строить социальные объекты, расширять школы. В третьих, нет возможности расселить аварийный жилой фонд, потому что людям некуда переехать, ведь построить новые дома на этой территории нельзя – имеющейся энергетической мощности на это просто не хватит. Поэтому этот проект – замечательная новость для города и новая веха в его истории.

Как сообщил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев, стоимость строительства теплового луча по улицам Баррикад, Радищева, Ядринцева, Зимней и проезду Космическому составляет порядка 2,8 миллиарда рублей. Финансирование предусмотрено из бюджетов разных уровней. Работа пройдет в 2023-2025 годах по федеральному инфраструктурному проекту «Комплексное развитие территорий».

Проект разбит на несколько этапов. В частности, ветка по улице Баррикад будет строиться в пять приемов, ее общая протяженность – 4,7 тысячи метров. Луч по улице Радищева протянут на 3,8 тысячи метров, по проезду Космическому и улицам Ядринцева и Зимней – более 2,5 тысячи метров. Тепловая нагрузка замещаемых котельных – 46 гигакалорий.

Роман Орноев:

– Финансирование на 2023 год запланировано в объеме 545 миллионов рублей, на 2024 год – 962 миллиона, на 2025 год – 1,2 миллиарда. Мероприятия по проектированию и строительству теплоцентрали внесены в инвестиционную программу ООО «Байкальская энергетическая компания» и направлены на утверждение в правительство Иркутской области. Администрацией Иркутска подана заявка на технологическое присоединение по подключению к сетям, она проходит согласование. После поступления финансирования будет заключен договор на присоединение.

Генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко добавил, что в 2022 году компания должна подготовить проект и приступить к практической работе. По его словам, благодаря реализации этого проекта из эксплуатации будет выведено порядка 20 муниципальных угольных и мазутных котельных, что позволит снизить объем выбросов вредных веществ до 1,2 тонны в год.

Подводя итог обсуждения, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев подчеркнул: речь идет не только об обеспечении предместья Рабочего теплом, но и о комплексном развитии этой части города.

Евгений Стекачев:

– Именно в эту сторону мы сможем расширять деловой центр Иркутска и параллельно сконцентрироваться на организации более комфортной среды. К настоящему времени одобрен инфраструктурный кредит. В следующем году по итогам торгов будет определен проектировщик, который подготовит трассировку. Самое главное, что теперь мы понимаем конкретные сроки, есть дорожная карта и есть уверенность, что в ближайшие годы наш город получит толчок к серьезному развитию.

Депутаты совместно с администрацией и представителями «Байкальской энергетической компании» рассмотрят предварительный проект трассировки теплового луча с тем, чтобы расположить его максимально комфортно для жителей и без ущерба для внешнего вида района. Также на дополнительных совещаниях обсудят, когда у застройщиков появится возможность приступить к возведению многоквартирных домов и социально значимых объектов на этой территории.