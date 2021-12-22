В Киренске энергетики устранили крупную аварию на электросетях

22 декабря в 12:15 местного времени произошло аварийное отключение электроснабжения в городе Киренске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

Под отключение попали 336 жилых домов. В них проживают 1398 человек, в том числе и 516 детей. Электроснабжения не было и в четырех социально значимых объектах.

Как рассказал журналисту IRK.ru мэр Киренского района Кирилл Свистелин, к 15:30 электроснабжение восстановлено. Несколько часов жители микрорайона Авиаторов оставались без электричества. При этом мороз в северном городе достигает -50°. Восстановительные работы провели Киренские электрические сети.