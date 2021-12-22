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В Москве открылся 21-й детский технопарк

В Москве открылся 21-й детский технопарк

В столице открылся 21-й детский технопарк, он стал вторым на базе Российского государственного социального университета, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

Курировать его будет факультет информационных технологий вуза.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что для обучения здесь доступно девять лабораторий, в том числе лаборатории нейронных сетей, цифровой моды, реверсивного инжиниринга и виртуальных тренажеров.

«Преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся им в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта и дополненной реальности. У каждой из девяти лабораторий детского технопарка есть индустриальные партнеры – ведущие организации в своей области», – сказала Наталья Сергунина.

Площадь нового технопарка составляет 1 тысячу квадратных метров. 

«Инфраструктура детских технопарков сегодня позволяет столичным школьникам получать доступ к обучению по самым перспективным направлениям во всех округах столицы. При этом в них предусмотрено 400 программ для детей с самыми разными способностями и интересами. В них одинаково успешно могут проходить подготовку как будущие инженеры и программисты, так и кинематографисты, модельеры, архитекторы, специалисты социальной сферы», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Первый детский технопарк на базе РГСУ заработал в декабре 2017 года. Он специализируется на информационных технологиях, промышленном дизайне, видеопроизводстве, технологиях виртуальной и дополненной реальности.

В начале декабря этого года на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина открыли детский технопарк «Косыгин парк». Он специализируется на современных технологиях производства одежды, экологии и информационных технологиях.

# Общество

По материалам: edu.ru

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