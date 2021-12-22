В областном Заксобрании создали комитет по строительству и дорожному хозяйству

В Законодательном собрании Иркутской области создан комитет по строительству и дорожному хозяйству. За это решение на сессии 22 декабря проголосовало большинство депутатов, сообщает газета «Областная».

Как рассказал председатель комитета по госстроительству области и местном самоуправлении Виталий Перетолчин, эти два направления будут переданы из функций комитета по собственности и экономической политики, чтобы ими прицельно занимался отдельный комитет.

Несколько депутатов выступили с мнением, что нет необходимости создания такого комитета, надо оптимизировать расходы. По словам Виталия Перетолчина, ежегодно, когда принимается бюджет Иркутской области, каждый депутат, представляющий свой избирательный округ, старается добиться выделения средства на строительство объектов. Депутаты много раз говорили о том, что надо менять систему рейтингов, по которым выделяется бюджетное финансирование на строительство. «Нам более серьезно надо вникать в процедуру строительства», – подытожил Виталий Перетолчин.

Спикер ЗС Александр Ведерников рассказал, что строительство и дорожное хозяйство – это вопросы основных расходов бюджета после социальных, поэтому и было решено выделить отдельный комитет. «Мы создаем его для того, чтобы экономить и оптимизировать бюджетные расходы», – сказал спикер.

На заседании этой же сессии будет избран председатель нового комитета. Фракция «Единая Россия» выдвинула Виктора Побойкина. Голосование будет тайным.