Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В областном Заксобрании создали комитет по строительству и дорожному хозяйству

В областном Заксобрании создали комитет по строительству и дорожному хозяйству

В Законодательном собрании Иркутской области создан комитет по строительству и дорожному хозяйству. За это решение на сессии 22 декабря проголосовало большинство депутатов, сообщает газета «Областная».

Как рассказал председатель комитета по госстроительству области и местном самоуправлении Виталий Перетолчин, эти два направления будут переданы из функций комитета по собственности и экономической политики, чтобы ими прицельно занимался отдельный комитет.

Несколько депутатов выступили с мнением, что нет необходимости создания такого комитета, надо оптимизировать расходы. По словам Виталия Перетолчина, ежегодно, когда принимается бюджет Иркутской области, каждый депутат, представляющий свой избирательный округ, старается добиться выделения средства на строительство объектов. Депутаты много раз говорили о том, что надо менять систему рейтингов, по которым выделяется бюджетное финансирование на строительство. «Нам более серьезно надо вникать в процедуру строительства», – подытожил Виталий Перетолчин.

Спикер ЗС Александр Ведерников рассказал, что строительство и дорожное хозяйство – это вопросы основных расходов бюджета после социальных, поэтому и было решено выделить отдельный комитет. «Мы создаем его для того, чтобы экономить и оптимизировать бюджетные расходы», – сказал спикер.

На заседании этой же сессии будет избран председатель нового комитета. Фракция «Единая Россия» выдвинула Виктора Побойкина. Голосование будет тайным.

# Актуальные новости

По материалам: irk

Последние новости

Четырех полицейских из Иркутской области наградили медалью за спасение людей в Дагестане
Четырех полицейских из Иркутской области наградили медалью за
Таиланд ужесточил правила въезда туристов
Таиланд ужесточил правила въезда туристов
Суд отправил иркутянина в колонию на 8 лет за продажу несуществующих гаджетов
Суд отправил иркутянина в колонию на 8 лет за продажу несуществующих
МС-21 выполнил первые 12 рейсов с пассажирами на борту
МС-21 выполнил первые 12 рейсов с пассажирами на борту
В областном Заксобрании создали комитет по строительству и дорожному хозяйству
В областном Заксобрании создали комитет по строительству и дорожному
За сутки в Иркутской области зафиксировали 561 новый случай COVID-19
За сутки в Иркутской области зафиксировали 561 новый случай COVID-19
Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее экс-возлюбленный Джейкоб Элорди — с инстамоделью Оливией Джейд
Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее
Денежный лунный календарь на январь 2022 года
Денежный лунный календарь на январь 2022 года
Путин исполнил желание участника Всероссийской акции "Елка желаний"
Путин исполнил желание участника Всероссийской акции "Елка
Иван Ургант пришел на светское мероприятие с 13-летней дочерью
Иван Ургант пришел на светское мероприятие с 13-летней дочерью
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время
Ирина Салтыкова выглядит, как сестра своей 34-летней дочери
Ирина Салтыкова выглядит, как сестра своей 34-летней дочери

Топ на сегодня

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United
Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь благополучие
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь
Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"
Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой

Еще по теме

300 млн руб. составляет недоимка по штрафам за ПДД в регионе
Комитет ЗС одобрил выделение средств муниципалитетам Иркутской области
В Иркутской области из выделенных на выборы 24,7 миллиона рублей потратили 53%
ЗС Иркутской области одобрило выплаты муниципалитетам на 1,5 миллиарда рублей