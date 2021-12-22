В ООН прервали переговоры о регулировании автономного оружия

Страны-члены ООН не смогли договориться о регулировании «роботов-убийц» на Обзорной конференции Конвенции о «негуманном» оружии. Вместо этого они согласились продолжить обсуждения, пишет Reuters.

На принятии правил настаивали Международный комитет Красного Креста (МККК) и несколько неправительственных организаций. Они считают, что автономное оружие повышает риски для гражданского населения, создает проблемы для ответственности и увеличивает шансы на эскалацию конфликтов.

«Это реальная упущенная возможность и, на наш взгляд, не то, что необходимо для реагирования на риски, связанные с автономным оружием», — сказал политический советник Юридического отдела МККК Нил Дэвисон.

Многие страны также выразили разочарование результатом.

«Темп технологического развития рискует опередить наши обсуждения», — сказал посол Швейцарии по разоружению Феликс Бауманн.

Источники на переговорах сообщили, что Россия, Индия и США были среди стран, выразивших сомнения в необходимости нового договора.

Клэр Конбой из группы кампании Stop Killer Robots заявила, что результат «обрадовал меньшинство военизированных государств, инвестирующих в разработку этого оружия».

Она ожидает, что выступающие за регулирование страны, такие как Новая Зеландия или Австрия, начнут переговоры вне ООН.

Конвенция о «негуманном» оружии насчитывает 125 участников, включая Россию, США и Китай. Переговоры, продолжающиеся восемь лет, приобрели новую актуальность после мартовского доклада группы ООН, в котором говорилось о первой атаке автономных дронов в Ливии.

Напомним, в декабре генеральный секретарь ООН призвал принять меры против «роботов-убийц».

Китай поддержал главу организации и одним из первых выступил против использования ИИ в военных целях.



