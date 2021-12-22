В Подмосковье Госавтоинспекция проведет мероприятие «Зимние каникулы» в школах и детских садах

В Подмосковье с 20 декабря 2021 года по 23 января 2022 года Госавтоинспекция проведет комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«В преддверии зимних школьных каникул личный состав Госавтоинспекции проведет тематические беседы, правовые ликбезы и кинолектории с воспитанниками и учащимися, в том числе с использованием возможности дистанционного обучения, примет участие в родительских собраниях и педагогических советах по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период зимних школьных каникул, когда несовершеннолетние особенно подвержены риску стать участниками ДТП», – сказала начальник отдела пропаганды БДД Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Мария Соленова.

В период зимних школьных каникул автоинспекторы организуют акцию «Безопасная зима» в местах катания на зимнем инвентаре (ледовые катки, горнолыжные комплексы, тюбинг-центры, дворовые территории и т. д.), информационно-пропагандистские мероприятия в торгово-развлекательных центрах, городских парках отдыха, скверах, садовых товариществах, дачных кооперативах и на пешеходных переходах.